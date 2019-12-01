Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un burdo refrito del de Peña Nieto: PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 13:11:09

Morelia, Michoacán, a 05 de Noviembre del 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del gobierno de Claudia Sheinbaum, es un burdo “refrito” del que en la década pasada realizó el ex presidente priísta Enrique Peña Nieto, el cual solo acrecentó la violencia en el estado.

Así lo advirtió Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien exigió acciones contundentes del Gabinete de Seguridad para desmantelar al crimen organizado que mantiene sometido a los diversos sectores sociales de Michoacán.

“Michoacán no ocupa simples planes publicitarios de la Federación, ni tampoco ‘mejoralitos’; para atender la grave crisis de violencia es urgente que el Gabinete de Seguridad demuestre su capacidad de inteligencia y desmantele al crimen organizado”, indicó.

Quintana Martínez lamentó que, pese a que Morena lleva más de siete años en la Presidencia, ese gobierno dictatorial aún no sabe ni por donde empezar para combatir a la delincuencia en Michoacán.

“Es ridículo que el Gobierno de Morena presente un plan de seguridad para Michoacán, sin saber siquiera por donde debe empezar. Hoy, todos los sectores sociales están sometidos por el crimen organizado”, precisó el Jefe Estatal del PAN.