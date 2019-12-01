Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un paso; reforzar la estrategia de seguridad es necesario: Ernesto Núñez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2025 a las 15:26:28

Morelia, Michoacán, a 9 de noviembre de 2025.– El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia como un esfuerzo del Gobierno federal para atender la grave crisis de violencia que vive nuestra entidad; sin embargo, subrayó la urgente necesidad de fortalecer su eje de seguridad mediante acciones concretas, mayor coordinación institucional y transparencia en su implementación.

“El plan presentado contiene ejes imprescindibles de seguridad y justicia; desarrollo con justicia; y educación y cultura para la paz y valoramos que el gobierno esté respondiendo a la demanda social. No obstante, la ciudadanía exige resultados palpables: operaciones coordinadas, rendición de cuentas y estrategias locales alineadas con las necesidades reales de los municipios”, afirmó Núñez Aguilar.

El dirigente del Verde enfatizó tres demandas puntuales al gobierno federal y estatal que involucran la coordinación interinstitucional real y permanente. Las mesas y la presencia operativa anunciadas deben traducirse en protocolos claros de acción conjunta entre la Guardia Nacional, fiscalías y policías estatal y municipales, con indicadores públicos de desempeño y metas verificables. ￼

La transparencia y evaluación de cada recurso y despliegue debe estar acompañado de informes periódicos y auditorías públicas que permitan medir avances en la reducción de homicidios, extorsiones y delito de alto impacto —objetivos declarados en el plan— y evitar simulaciones. “La gente ya no cree en recetas repetidas; se requiere evaluación clara y sanción administrativa cuando las cosas no funcionen”.

Núñez Aguilar agregó que la atención a las causas locales y a las víctimas debe ser parte del plan, pero priorizando regiones y municipios más golpeados.

Además lamentó que la presentación del Plan Michoacán ocurriera en un momento de alta sensibilidad social tras hechos recientes de violencia en la entidad, y exhortó a que la estrategia no se limite a un anuncio centralizado.

“No podemos repetir esquemas que no han dado resultados; Michoacán necesita políticas diseñadas con las autoridades municipales, con las comunidades y con plazos y metas claras”, agregó.

El dirigente del Partido Verde también anunció que su bancada y dirigencia en el estado permanecerán atentas y demandarán comparecencias y esclarecimiento de acciones concretas ante la sociedad y el Congreso local, para asegurar que los recursos se destinen a lo prioritario: proteger a las familias michoacanas y recuperar la confianza en las instituciones.