Plan Michoacán, la ruta sigue: Gaby Molina

Plan Michoacán, la ruta sigue: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:29:49
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Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- A un año de la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, Gaby Molina destacó los avances de esta estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que articula esfuerzos institucionales para atender las necesidades de la población. Entre sus resultados se encuentran mil 680 obras y acciones concluidas, que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las familias michoacanas.

En materia de inversión, el Plan contempla 118 millones de pesos para el periodo 2025-2030, como parte de la estrategia orientada a fortalecer el bienestar y generar mejores condiciones para el desarrollo de la entidad, compartió la exsecretaria de Estado que tuvo la encomienda de articular la estrategia, principalmente, con acciones educativas, culturales y deportivas. 

"La transformación cobra sentido cuando llega a los hogares, abre caminos y se convierte en oportunidades para nuestra gente", expresó Gaby Molina. En ese sentido, destacó que alrededor de 800 mil estudiantes de todos los niveles educativos reciben una beca, como parte del compromiso de garantizar el derecho a la educación y construir un futuro con mayores posibilidades para las nuevas generaciones.

La exsecretaria de Educación subrayó que hoy continúa la interlocución con el Gobierno de México para dar seguimiento a esta estrategia y mantener la coordinación institucional, de manera que cada acción se traduzca en mejores condiciones para las familias de Michoacán. Asimismo, refrendó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por mantener a la entidad en el centro de una agenda de justicia social, bienestar y transformación.

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