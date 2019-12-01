Plan Michoacán destina más de 42 mmdp a infraestructura carretera: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:22:10

Morelia, Michoacán, 13 de julio de 2026.- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla destacó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se impulsa una inversión histórica de 42 mil 713 millones de pesos para ampliar y modernizar la infraestructura carretera del estado, con el objetivo de fortalecer la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad de la entidad.

“En coordinación con la federación buscamos consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente para impulsar el desarrollo regional, facilitar el traslado de turistas y también mercancías, además fortalecer la conexión del puerto de Lázaro Cárdenas con el centro y occidente del país”, señaló.

El mandatario explicó que actualmente se aceleran las obras de ampliación de la autopista Siglo XXI y otros tramos estratégicos, entre ellos Pátzcuaro–Uruapan, Zitácuaro–Maravatío y Uruapan–Nueva Italia, que en conjunto representan una inversión superior a 12 mil millones de pesos.

Además, se desarrollan nuevos proyectos como el ramal de acceso a Uruapan, la autopista Uruapan–Zamora y el tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, lo que fortalecerán la movilidad en distintas regiones del estado.

Señaló que la ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia registra un avance del 26 por ciento, el cual contempla una inversión de 7 mil 49 millones de pesos, la modernización de 67 kilómetros, la construcción de 50 estructuras, siete puentes y cinco entronques, con fecha estimada de conclusión en agosto de 2027.

Asimismo, informó que la etapa inicial del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, de 146 kilómetros, presenta un avance del 6 por ciento, con una inversión de 16 mil millones de pesos y se prevé que concluya en septiembre de 2029.