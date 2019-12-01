Plan Michoacán demuestra el compromiso de Claudia Sheinbaum con Michoacán: Carlos Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 12:59:17

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.– A un año de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación, Carlos Torres Piña, destacó que la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una nueva forma de atender las causas de la violencia mediante bienestar, desarrollo y oportunidades para las familias.

En rueda de prensa, señaló que el plan contempla una inversión superior a 57 mil millones de pesos y más de 100 acciones en seguridad, educación, salud e infraestructura, entre ellas becas para 795 mil estudiantes, 1,256 obras de electrificación y dos hospitales en construcción.

Torres Piña sostuvo que la paz también se construye con mejores empleos, ingresos y servicios públicos, bajo el principio de prosperidad compartida, para que el desarrollo económico beneficie directamente a la población.

Asimismo, destacó que Morena acompaña estos esfuerzos mediante los encuentros La 4T te escucha y las asambleas de Diálogos por la Soberanía y la Transformación, fortaleciendo la organización territorial y la participación ciudadana.

Finalmente, reiteró que continuará recorriendo Michoacán para escuchar a la población, fortalecer la unidad y respaldar el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.