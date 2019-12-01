Plan Michoacán contempla 73 nuevos Centros LIBRE para fortalecer la justicia hacia las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 11:20:46

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2025.- La secretaria federal de las Mujeres, Citlali Hernández, anunció que dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se tienen contemplados 73 nuevos Centros LIBRE para las mujeres, que sumados a los 40 existentes, la estrategia permitirá que cada municipio cuente con uno, para fortalecer acciones de prevención y combate a las violencias.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, detalló que este año se tienen en operación en la entidad 40 de estos espacios, y para el siguiente año el Plan Michoacán pondría en función 73 más, donde se les brindará asesoría jurídica, atención psicológica y orientaciones gratuitas.

Expuso que en coordinación con el ISSSTE, 40 centros tendrán consultorio médico, donde se brindará atención gratuita a las mujeres de la entidad.

Detalló que en los Centros LIBRE también se impulsa el desarrollo de talleres y capacitaciones para que las mujeres aprendan nuevos oficios, con lo que se refuerzan los trabajos de autonomía.

Reconoció que para el avance en los derechos de las mujeres, en la entidad se cuenta con un gobernador aliado para el fortalecimiento de acciones de apoyo, además de que el Congreso local ha legislado recientemente en esta materia.

Mientras que Alejandra Anguiano González, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, refirió que durante esta administración se ha atendido a más 48 mil 300 mujeres y se han brindado 194 mil servicios en diversos rubros, como parte de un trabajo integral.