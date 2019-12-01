Plan Michoacán atiende las causas de la violencia: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 9 de noviembre de 2026.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa una estrategia integral que atiende las causas de la violencia mediante acciones que garantizan derechos, reducen desigualdades y generan mejores condiciones de bienestar para las familias, destacó Gaby Molina.

La presidenta de PAR:ES destacó que la seguridad también se construye mediante el bienestar, la educación, la cultura y el desarrollo comunitario. Señaló que el Plan Michoacán registra un 67 por ciento de avance general, con mil 680 obras y acciones concluidas de más de 2 mil 500 programadas, y un ejercicio del 61 por ciento de los 118 mil millones de pesos previstos para el periodo 2025-2030.

Explicó que la estrategia contempla acciones en materia de educación, salud, bienestar, infraestructura, desarrollo económico y atención a las comunidades, con el propósito de ampliar el acceso a derechos, mejorar las condiciones de vida y fortalecer el tejido social. Destacó que estas intervenciones permiten atender distintas necesidades de la población y generar entornos más seguros, con mayor participación comunitaria.

Gaby Molina subrayó que la paz se construye con justicia social, instituciones cercanas y comunidades organizadas. Por ello, reiteró la importancia de mantener el trabajo coordinado y territorial del Plan Michoacán, con acciones que no solo atiendan las consecuencias de la violencia, sino que transformen las condiciones que la propician y permitan a las familias vivir con bienestar y tranquilidad.