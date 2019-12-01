Pirotecnia Causa 10 Extravíos de Mascotas en Morelia; IMPA No Reporta Abandono Durante Peregrinaciones

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:35:08

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2025 – Minerva Bautista Gómez, Directora del Instituto Moreliano de Protección Animal, informó que, no se detectaron casos de abandono de perros o gatos durante las recientes peregrinaciones con motivo del 12 de diciembre.

Sin embargo, señaló que el principal problema detectado en los últimos días ha sido la pérdida de mascotas a causa del ruido por la pirotecnia.

Hasta el momento, el IMPA tiene el reporte de 10 casos de animales extraviados (nueve perros y un gato) que se salieron de sus hogares debido al estruendo de los cohetes.

Bautista Gómez enfatizó que el personal del Instituto se mantiene realizando recorridos constantes, en la zona del santuario Guadalupano de Morelia incluyendo este fin de semana, para detectar casos de animales perdidos y atender cualquier reporte ciudadano.