Piden supervisar cobros de grúas y depósitos vehiculares en Querétaro

Pedro Escobedo, Querétaro, 12 de octubre de 2026.- Los legisladores que integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso Local aprobaron exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Agencia de Movilidad de Querétaro, para que, en el ámbito de sus atribuciones, supervise los servicios auxiliares de autotransporte.



Previo a la votación al concederle el uso de la voz a la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, representante del Distrito de Pedro Escobedo, donde se realizó la comisión, destacó que la iniciativa que hoy se vota y de la cual es autora, surgió de escuchar a ciudadanas y ciudadanos que han manifestado su inconformidad por los costos que han llegado a presentar estos servicios auxiliares, la falta de claridad de determinados cobros y las dificultades que enfrentan para recuperar sus vehículos.



Indicó que Pedro Escobedo es un municipio agrícola, comercial y de transporte, y que muchas familias dependen directamente de sus vehículos para trasladar mercancías, movilizar productos del campo, prestar un servicio o llegar a sus centros de trabajo; por lo que para ellos, el que su vehículo sea enviado a un depósito, puede representar mucho más que un contratiempo, puede significar la interrupción de la actividad económica, la pérdida de ingresos y una afectación directa al patrimonio familiar.



“Cuando esta situación se agrava por cobros excesivos o poco transparentes por conceptos de arrastre, maniobras o resguardo, las consecuencias económicas pueden ser todavía mayores; por eso no podemos permitir que un servicio, cuya finalidad es contribuir a la seguridad vial y al orden de nuestras carreteras, termine convirtiéndose en una carga económica desproporcionada para las familias queretanas”.

Aseguró que la prestación de los servicios auxiliares de transporte debe estar sujeta a reglas claras, tarifas legalmente aplicables, mecanismos de supervisión y procedimiento transparentes.



“Las personas tienen derecho a conocer cuánto deben pagar, por qué concepto se está cobrando y ante qué autoridad pueden acudir cuando consideren que existe alguna irregularidad”.



Por ello, dijo, mediante esta iniciativa se busca que las autoridades competentes fortalezcan las acciones de inspección y vigilancia, verifiquen el cumplimiento de las disposiciones aplicables, revisen que los cobros sean justos y las tarifas correspondientes atiendan oportunamente las denuncias ciudadanas”.



Teresita Calzada Rovirosa, presidenta de la comisión en mención, expresó que esta iniciativa beneficiará a los comerciantes, productores y trabajadores para los 18 municipios del estado; indicó que este exhorto se logra con el consenso de todos los integrantes de la comisión legislativa, sin importar colores.



“Estamos aquí para servir, para trabajar para la gente, y el día de mañana como ciudadanas y ciudadanos seremos beneficiados por este tipo de trabajo que estamos realizando en la Legislatura. Por eso reconocemos la autoría y tu trabajo, diputada Sully Mauricio Sixtos, aquí en tu municipio, Pedro Escobedo, que la gente escuche cómo estás trabajando, cómo has desarrollado ampliamente en estos dos años tus acciones y tu labor en el municipio; y bueno, pues estamos contentas y contentos de estar el día de hoy aquí; te anticipo que en esta comisión mi voto será a favor de tu propuesta”.



De igual forma, en otro punto, aprobaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Ley por la que se reforma diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres para el Estado de Querétaro, en materia de actualización de Atlas de Riesgos.

Calzada Rovirosa expresó que hoy se da un paso fundamental para la seguridad y la prevención en el estado, sobre todo, porque Querétaro crece a un ritmo acelerado, por lo que con esta reforma, dijo, están estableciendo la obligación legal de que el Atlas de Riesgos se actualice de forma semestral. Apuntó que un Atlas de Riesgos no solo es un trámite o un documento, sino una plataforma vital para identificar zonas vulnerables ante peligros naturales o humanos; planificar nuestro territorio y lo más importante prevenir desastres.

“Hasta hoy, al no existir una periodicidad definida para su actualización, no podríamos garantizar la precisión de la información ante la rápida dinámica poblacional de nuestros municipios; por ello, es de suma importancia el dictamen que está en nuestra consideración, pues generar condiciones para que los Atlas de Riesgo puedan actualizarse con una periodicidad definida, tiene como finalidad que la información que contienen los mismos, garantice la toma de decisiones adecuadas respecto de la seguridad de las y los queretanos, al establecer que se actualice cada seis meses; no obstante, que hay municipios que lo actualizan día con día”.



“Hay que puntualizar esto y que por mes ya esté actualizado y se suba a plataforma para enviarlo directamente a la coordinación estatal; le estamos dando a nuestras autoridades y cuerpos de emergencia, información veraz y oportuna para tomar las mejores decisiones en los planes municipales de desarrollo de cada administración, así como en el Plan Estatal de Desarrollo de los Gobiernos; con esto, salvaguardamos la vida, la integridad y el patrimonio de las y los queretanos”.

El diputado Antonio Zapata también reconoció el trabajo de cercanía y estar en los lugares que se requiere, y en esta ocasión, indicó, para que se visibilice el trabajo de protección civil, ya que es un tema toral, en un municipio como lo es Pedro Escobedo.

“Actualizar el Atlas de Riesgo cada seis meses pareciera una tarea fácil, no lo es; es una tarea verdaderamente complicada, ardua y especialmente hay que decirlo en voz alta, entre más pequeño sea el municipio, más complejo se puede volver esta actualización; porque además es pequeño el número de habitantes, pero en muchos casos extensos en superficie. Pero el que tengamos esa disposición, ese interés y se cuente con el apoyo de esta comisión en lo posible para que puedan cumplir con esas tareas nos va a llevar a una dimensión que, creo que va a llevar a Querétaro a un punto de referencia nacional de verdadero impacto. que lo logremos va a ser la tarea de todas y todos en los municipios”.