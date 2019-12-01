Piden padres de familia y personal docente, la destitución del director de la Secundaria Técnica 131 por insultos al alumnado en LC, Michoacán

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 7 de noviembre de 2025.- La mañana de este viernes, padres de familia y personal docente de la Escuela Secundaria Técnica 131 turno matutino, que se ubica en la colonia Pie de Casas en Lázaro Cárdenas, Michoacán, realizaron la toma del plantel, debido a que exigen la destitución del director Marco Antonio Delgado Gasca.

A decir de los padres de familia y de las pancartas que fueron pegadas al frente de la institución educativa, el profesor ejerce presunta violencia verbal y humillación en contra de las alumnas y de los alumnos del plantel, además de que hay un mal manejo de los fondos que maneja la asociación de Padres de Familia.

Asimismo, denunciaron que las autoridades de educativas han hecho caso omiso en las denuncias que se han presentado, por lo que dijeron que tomarán el plantel hasta que la Secretaría de Educación el Estado y la Zona Escolar a la que pertenece la institución, hagan caso de lo que han estado pidiendo.

También aseguraron que han sido enviadas cartas firmadas por los jefes de grupo al director de Servicios Regionales, en las que le expresan las irregularidades que existen en la escuela, como el poco interés en brindarles una educación de calidad a los alumnos, la falta de mejora a las instalaciones, los alumnos de tercer grado no cuentan con un aula especial para recibir sus clases.

Por ello, exigen la destitución inmediata del maestro Marco Antonio Delgado Gasca, y que se haga una investigación a fondo de todas las irregularidades que han sido denunciadas.