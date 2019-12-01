Piden justicia ciudadanos de Uruapan por su alcalde Carlos Manzo

Piden justicia ciudadanos de Uruapan por su alcalde Carlos Manzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 19:45:40
Uruapan, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- Poco más de mil ciudadanos se reunieron para exigir justicia por el homicidio de su alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Los participantes, acompañaron su marcha con cartulinas, en las que se leían mensajes para exigir el esclarecimiento del asesinato del presidente municipal.

La manifestación comenzó en la Avenida Latinoamérica, y caminaron por varias calles de la ciudad de Uruapan, culminando en el centro.

Finalmente, arribaron a la Iglesia de San Francisco, en donde se realizaba la misa de cuerpo presente y después se trasladaron al panteón municipal San Pedro, donde fue sepultado el edil.
 

