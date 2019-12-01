Pide Reyes Galindo declaratoria de contingencia en la Costa Michoacana

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Ante las severas afectaciones causadas por los recientes fenómenos hidrometeorológicos en la región Sierra-Costa de Michoacán, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado, Reyes Galindo Pedraza, hizo un enfático llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para atender oportunamente las necesidades básicas de la población que sufrió pérdidas derivado de los huracanes Polo, Rachel y Trudy.

Al tomar la palabra en el pleno del poder legislativo durante la sesión extraordinaria de este martes, el legislador planteó la necesidad de realizar la declaratoria formal de contingencia, para articular una respuesta organizada, ágil y coordinada, además de brindar atención prioritaria e inmediata a la población y poder garantizar alimento, salud y seguridad a las familias y al gremio enramadero, cuyos ingresos, aseguró, han caído a cero.

El líder parlamentario, también propuso “una escucha activa” entre autoridades y población, con el objetivo de construir la ruta de solución al lado de la gente, escuchando de primera mano las necesidades reales de las y los afectados; además de gestionar ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las instancias correspondientes obras de protección permanente —como rompeolas e infraestructura de mitigación— que resguarden las viviendas y fuentes de trabajo ante futuros fenómenos meteorológicos.

“Hago uso de la máxima tribuna de nuestro estado para alzar la voz por quienes hoy nos necesitan más que nunca. Vengo a emitir un llamado urgente, respetuoso pero firme, a los tres órdenes de gobierno: a la Federación, al Gobierno de Michoacán y a los Municipios de la Sierra-Costa. Hoy no hablo solo con la voz del deber, sino con la de miles de familias que atraviesan momentos de profunda incertidumbre y dolor por el embate de la naturaleza. Coordinar esfuerzos de inmediato no es solo una responsabilidad institucional; es, ante todo, un deber moral”, expuso.

Y agregó que: “Ante la adversidad no hay colores ni partidos políticos; primero está la vida, la tranquilidad y el sustento de nuestra gente. Nuestra Costa Michoacana es orgullo de todos. Quienes integran el gremio de enramaderos, las y los vendedores ambulantes y los prestadores de servicios turísticos son el corazón de nuestras playas; hombres y mujeres de esfuerzo que día a día reciben con los brazos abiertos a miles de visitantes para llevar el pan a sus hogares”.

Señaló que el paso reciente de los huracanes Polo, Rachel y Trudy golpearon con dureza la región, impactando severamente a comunidades de la Sierra-Costa y con especial crudeza al municipio de Lázaro Cárdenas. “Hemos sido testigos del dolor de ver deslaves en las laderas, desgajamiento de cerros y la crecida de nuestros ríos y arroyos. Pero más doloroso aún ha sido ver cómo la furia del mar —con marejadas y olas que alcanzaron los 6 y 7 metros— erosiónó y carcomió nuestras playas, llevándose a su paso el esfuerzo de toda una vida al socavar la franja de arena y destruir las enramadas”, lamentó.

Explicó que según datos del dictamen oficial de Protección Civil, se confirmó la gravedad de la tragedia con al menos 44 inmuebles con severos daños y 23 enramadas destruidas en su totalidad, que reflejan la pérdida de patrimonios y fuentes de empleo completamente perdidas y ante la magnitud de los hechos

se requieren soluciones de fondo e integrales.

En ese contexto, solicitó al Ayuntamiento de Lázaro Cardenas implementar un programa emergente de estímulos fiscales, exenciones temporales y facilidades administrativas que permitan a las y los comerciantes locales levantarse y reabrir sus puertas; al Gobierno de Michoacán; desplegar apoyos alimentarios directos, instalar mesas de atención para la reactivación productiva y activar programas de empleo temporal para garantizar un sustento inmediato a las familias.

Asimismo, el congresista instó a la Titular del Poder Ejecutivo Federal, a poner en marcha, de la mano de la Secretaría del Bienestar, TURISMO, SEMARNAT, SICT y CONAGUA, un plan maestro de reconstrucción que incluya apoyos económicos directos, financiamiento accesible, programas de vivienda digna y obras de protección costera.

“Compañeras y compañeros legisladores: hoy la Sierra-Costa nos exige estar a la altura de las circunstancias. No podemos permitir que el desánimo se apropie de nuestros pueblos costeros. Es momento de tender la mano, de actuar con sensibilidad y de demostrar, con hechos y presupuesto, el amor profundo que le tenemos a Michoacán y a su gente. A las familias de Lázaro Cárdenas y de toda la región Sierra-Costa les decimos desde esta tribuna: no están solas, no están solos. ¡Vamos a reconstruir la Costa Michoacana juntos!”, concluyó Reyes Galindo.