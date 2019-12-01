Pide Octavio Ocampo proteger actividad artesanal y mejorar el nivel de vida de los artesanos michoacanos

Morelia, Mich., jueves 01 de octubre 2026.- Para dar un impulso definitivo al sector cultural de la entidad, proteger la actividad artesanal y mejorar el nivel de vida de los artesanos michoacanos, el diputado Octavio Ocampo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, diversas reformas a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Michoacán.

Con estas reformas, Octavio Ocampo señaló que se pretende no sólo resguardar las técnicas ancestrales que distinguen a las distintas regiones de Michoacán, sino también, garantizar apoyos directos y un comercio justo que reconozca el valor real de este patrimonio vivo.

“Quien ha caminado un mercado de Pátzcuaro, un tianguis de Paracho o un puesto de Ocumicho, sabe que el problema casi nunca es el talento. Es el precio de la materia prima y la falta de un espacio digno dónde ofrecer la pieza. Y es, cada vez con más frecuencia, la duda de si habrá un hijo o hija dispuesta a quedarse con el taller cuando la maestra o el maestro ya no puedan sostenerlo”, argumentó.

Ocampo expuso que de acuerdo a cifras del INEGI en 2025, Michoacán se ubica entre las nueve entidades donde la participación de la cultura en la economía local supera la media nacional. No obstante, el sector que más aporta es el que más está perdiendo, pues en ese mismo ejercicio 2025, la producción artesanal cayó 3.8 por ciento, la mayor contracción de todas las áreas culturales medidas.

Por ello, Octavio Ocampo propuso la creación de un Sistema Estatal de Abasto Solidario de Materias primas e insumos, que garantice compras consolidadas, convenios directos con productores, centros regionales de distribución y fondos rotarios, para que conseguir el barro, la madera, la fibra o el metal, deje de ser la variable que decide si un taller sobrevive el año.

Además, consideró la creación de un Sistema Estatal de Formación y Maestría Artesanal, cuya pieza central serán las Escuelas Comunitarias de Maestría Artesanal: espacios permanentes, instalados en las propias comunidades artesanas, donde maestras y maestros con reconocimiento en su oficio, enseñen de manera práctica a niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes.

Por lo expuesto, Octavio Ocampo aseguró que con esas reformas, se mantiene el compromiso con las y los artesanos de Michoacán, ahora con un marco legal renovado que permita proteger el origen, impulsar la comercialización y garantizar que cada pieza, lleve consigo historia y dignidad de quienes la elaboran.