Pide Octavio Ocampo BOI permanente en Indaparapeo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 14:25:18

Morelia, Mich., 9 de noviembre 2026.- Que se quede de forma permanente la Base de Operaciones Interinstitucionales en Indaparapeo, pidió el diputado local Octavio Ocampo Córdova, tras los hechos de violencia registrados hace unos días ,en esas zonas, entre ellos el asesinato del regidor Adán Rodríguez, de 51 años, y de su esposa, Martha R.

En rueda de prensa, el perredista dijo que el Ejército, la Guardia Nacional y las policías han entrado, pero solo por ratos par dar rondines.

“Han estado de manera esporádica, necesitamos que se queden mientras vuelve la calma”, dijo.

Contó que todavía hay comunidades donde no han regresado a clases ni a sus actividades normales, por miedo a otro enfrentamiento.

Sobre el alcalde, comentó que no ha recibido amenazas y que no ha pedido seguridad extra.

También dijo lamentar que algunos adversarios estén usando lo que pasó para pegarle al Ayuntamiento. Pidió no difundir información que pueda poner en riesgo a la familia del regidor y a la gente de Indaparapeo.

Solicitó esperar a lo que diga la Fiscalía General del Estado y que aclaren el doble homicidio, "ser muy responsables y esperar a que la autoridad haga la investigación, esperar a que la autoridad haga su trabajo".