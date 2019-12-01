Pide Mauricio Kuri se investigue maltrato animal en la comunidad de Boyé de Cadereyta de Montes, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 19:08:13

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- El lunes 10 de noviembre se comenzó a difundir un video donde dos jóvenes prenden pirotecnia a un burro en la comunidad de Boyé, perteneciente al municipio de Cadereyta de Montes, ante esta situación, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González expresó que este tipo de actos son aberrantes, se debe investigar y castigar a quien resulte responsable.

Recordó que la administración que encabeza impulsa la “Ley Oli”, con la cual se busca castigar y sancionar duramente a quienes cometan actos de maltrato animal en la entidad, por lo que será revisado por instancias de seguridad.

“Ya sabemos que estamos teniendo la nueva ley, la Ley Oli, y tenemos que ir y tenemos que ver qué día fue este hecho, que pues no se ha revisado, yo tengo reunión con seguridad para ver qué vamos a hacer con este tema que es muy doloroso”, dijo.

Expresó que rechaza cualquier tipo de crueldad animal, por lo que debe haber consecuencias hacia quienes cometan cualquier daño a los animales.

“Aberrante; lo que hay, lo que hacen, saben que yo estoy contra esto, la ley ya viene, la nueva ley Oli y espero que esto tiene que tener una consecuencia”.

Autoridades de Cadereyta de Montes investigan

Por su parte, la presidente del municipal de Cadereyta de Montes, Astrid Alejandra Ortega Vázquez emitió un comunicado donde expresa que se han girado instrucciones a distintas áreas del ayuntamiento para que investiguen el caso.

“Giré instrucciones al equipo Jurídico y al CAAM para que atiendan el tema del burrito que fue agredido el día de ayer en Dethigá, Boyé. En Cadereyta no toleraremos

el maltrato animal”.

Diputados no han aprobado la “Ley Oli”

Cabe mencionar que en agosto del 2024 se registró un similar en dicho municipio, donde un sujeto roció con combustible y le prendió fuego a una burrita preñada, lo que impulsó la creación de la “Ley Oli”.

Derivado de aquel caso, el gobernador impulsó la iniciativa conocida como “Ley Oli”, que busca reconocer a los animales como seres sintientes y endurecer las sanciones por actos de maltrato.

La propuesta aún se encuentra en análisis dentro del Congreso queretano y contempla penas más severas, así como mecanismos de protección más amplios para los animales en el estado.