Pide Juan Pablo Celis calma ante eventual ajuste presupuestal en el Congreso de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 14:18:36

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- El diputado local de Morena y presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Juan Pablo Celis, hizo un llamado a la calma ante la propuesta de ajuste presupuestal en el Poder Legislativo, al asegurar que el proceso será responsable, gradual y sin afectar a la base trabajadora.

El legislador dejó en claro que la ruta es firme: eliminar privilegios y canonjías, sin poner en riesgo los derechos de quienes hacen posible el funcionamiento diario del Congreso.

“Que haya tranquilidad. No vamos contra las y los trabajadores, ni contra los medios de comunicación. Vamos contra las canonjías y los privilegios que durante años se permitieron. Y sí, eso se va a terminar, aunque a algunos no les guste”, afirmó.

Juan Pablo Celis subrayó que Michoacán vive un momento distinto, en el que la austeridad y la congruencia son una exigencia social.

“Estamos en otro momento histórico, distinto; se acabaron esos tiempos donde solo se veían los beneficios de los diputados. Hoy el compromiso es con la gente y con el uso responsable del dinero público”, expresó.

El diputado puntualizó que el ajuste presupuestal no puede posponerse para futuras legislaturas y debe comenzar en la actual, con una implementación ordenada.

“El ajuste debe iniciar en esta Legislatura. Será gradual, transparente y siempre garantizando los derechos laborales. No se trata de afectar, sino de corregir excesos”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que la bancada de Morena impulsará esta transformación con convicción y responsabilidad.

“Vamos sí o sí por el Plan B y por la reducción presupuestal. Es una convicción de nuestro movimiento y la vamos a llevar a cabo con orden, sin improvisaciones y con respeto a la ley”, señaló.

Finalmente, Juan Pablo Celis enfatizó que hacer más eficiente al Congreso no implica gastar más, sino administrar mejor los recursos públicos.

“Hacer más eficiente al Congreso no necesariamente es más gasto. Es poner orden, eliminar privilegios y responderle a la gente. Ese es el camino y lo vamos a seguir con firmeza y responsabilidad”, concluyó.