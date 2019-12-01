Morelia, Michoacán, a 2 de julio 2027.- A ocho meses del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde independiente de Uruapan, Juan Daniel Manzo Rodríguez, subsecretario de Gobierno y hermano de la víctima pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la carpeta de investigación si la instancia estatal ha agotado sus recursos.

El funcionario subrayó que, a pesar de los avances iniciales reportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el móvil del crimen punto que considera medular sigue sin esclarecerse.

“Si ya es un tema de la delincuencia organizada, me parece que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, FEMDO tiene que atraer ya esa carpeta, buscar a los responsables o autores intelectuales y deslindar cualquier línea de investigación”, sentenció.

Insistió que uno de los puntos de mayor insistencia por parte de la familia Manzo Rodríguez es la cumplimentación de la orden de aprehensión contra el coronel Jiménez. Según Manzo Rodríguez, este personaje es una “pieza clave” debido a que presuntamente tenía conocimiento de las intenciones de un atentado contra el ex edil desde un mes antes de que ocurriera.

“Me parece un tema relevante en el que se tiene que insistir, y que en la narrativa del Movimiento del Sombrero, y en particular de Grecia Quiroz, parece no existir”, señaló, cuestionando que ni siquiera se haya compartido de manera oficial la ficha de búsqueda del militar por parte de la actual administración municipal.

En el marco del proceso electoral, Juan Daniel Manzo lamentó que el caso de su hermano sea utilizado como un factor de narrativa política por distintos partidos. Criticó la postura de Grecia Quiroz, señalando que lo responsable sería separarse del cargo si existen ambiciones por la gubernatura, dado que Uruapan enfrenta crisis severas en servicios públicos, recolección de basura, agua y seguridad.

“Como familia, mi madre y yo somos los únicos que mantenemos la insistencia de que se encuentre a esta persona (el coronel Jiménez). Lo que parece haber hoy es un interés de posicionar el tema mediáticamente con fines electorales y no precisamente en la búsqueda de justicia”, puntualizó en entrevista.