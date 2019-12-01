Pide Juan Luis Ferrusca a ciudadanos del municipio de Querétaro no hacer justicia por su propia mano

Querétaro, Querétaro, a 20 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, confirmó que una persona fue golpeada y detenida por ciudadanos en la calle Manuel Tolsá y Constituyentes, donde se le realizó una revisión por los servicios de emergencia y se le encontró un arma de balines y narcóticos, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Por lo que pidió a los ciudadanos a reportar y denunciar este tipo de incidentes, antes de “tomar justicia” por propia mano.

“A través de la línea de emergencia 9-1-1 lo que nos reportaron fue que había una persona retenida por ciudadanos, al llegar ya no se encontraban los ciudadanos, se encontraba cerca de la vialidad, estaba tendida, se hizo una canalización para los servicios de emergencia y en esta revisión se percatan los servicios de seguridad que contaba con un arma de balines y traía también narcótico consigo y fue puesto a disposición de la autoridad”, dijo.

Y es que de acuerdo a la versión que circula en redes sociales, los mismos vecinos y comerciantes de la zona golpearon al sujeto, pues afirman que los amenazaba con un arma, además de que era señalado como un sujeto violento.

“La constitución establece lo que conocemos legalmente como el arresto civil, es decir que cualquier persona puede detener a otro en flagrancia, si no flagrancia el civil puede estar cometiendo un delito, que entiendo que el caso de los ciudadanos que el día anterior estaba ocurriendo este incidente, el llamado es a que nos activen a la línea de emergencia para nosotros poder inmediatamente poder resolver la situación pero sobre todo el llamado es a que puedan poner sus denuncias si son victimas de un delito para que la autoridad pueda hacer algo, pero no hubo denuncia previa como lo privaron de su libertad la autoridad puede llevarse sin problema a los ciudadanos”.