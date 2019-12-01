Pide Guadalupe Murguía apoyo de la federación para implementar programas de apoyo a familias queretanas afectadas por lluvias

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de agosto de 2025.- Para brindar apoyo a las familias que resultaron afectadas durante la tormenta atípica que se registró la madrugada del viernes y la mañana del sábado que dejó cuantiosos daños materiales, la senadora por Querétaro, Guadalupe Murguía Gutiérrez, llamó a la Federación, a través de la Delegación del Bienestar para que implemente programas de apoyo a las familias afectadas.

“Querétaro requiere ahorita el apoyo del Gobierno Federal y un apoyo importante por todos los daños que se han causado y a las familias”.

Destacó que, si bien la infraestructura dañada se irá atendiendo, los perjuicios en los hogares son “incalculables” y requieren respaldo inmediato.

“Está el tema de la infraestructura que se irá atendiendo, pero los daños a las familias afectadas por la lluvia son incalculables. Entonces es deseable que el propio Gobierno Federal a través de la Delegación de Bienestar implemente algún programa de apoyo a las familias, que creo que sería muy bien recibido”.

Respecto a la declaratoria de emergencia en tres municipios de la entidad, lamentó que, el Gobierno federal no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto porque no tiene una dimensión clara del tamaño del daño que se ha generado.

Cuestionada a que, el tema de las lluvias ya comenzó a politizarse, la senadora aseguró que, desafortunadamente, cuando sucede una situación de este tipo como afectaciones y daños materiales pues es frecuente que se busque sacar raja política de todo esto.

“Creo que lo que nos corresponde quienes de alguna manera participamos de alguna forma en el gobierno del Estado es trabajar a favor de la gente y eso es lo que nos toca”.