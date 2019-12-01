Pese a ola de asaltos en el Centro de Celaya, alcalde sostiene que robos a comercios van a la baja

Pese a ola de asaltos en el Centro de Celaya, alcalde sostiene que robos a comercios van a la baja
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 22:21:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 26 de junio de 2026.-  A pesar de los robos registrados durante las últimas semanas en comercios de la zona centro, el alcalde Juan Miguel Ramírez aseguró que los asaltos en el municipio han disminuido en comparación con administraciones anteriores y sostuvo que la percepción de inseguridad no refleja, dijo, las estadísticas de su gobierno.

El presidente municipal afirmó que los delitos patrimoniales presentan una reducción del 19 por ciento y atribuyó los resultados a la estrategia de seguridad implementada por su administración.

"Antes había más asaltos que hoy... hemos bajado un 19 por ciento los asaltos", señaló.

Aunque reconoció que los robos continúan ocurriendo, aseguró que el municipio mantiene una tendencia favorable y que se seguirá trabajando para reducirlos.

"No hemos terminado, pero vamos por el camino", comentó.

Ramírez también sostuvo que Celaya registra mejores indicadores en materia de seguridad y actividad económica, al afirmar que "Celaya va bien, pero debe ir mejor".

Asimismo, cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación, al considerar que se enfocan únicamente en los hechos delictivos recientes y no en los indicadores de disminución.

"Hay algunos medios que ponen eso como si fuera Celaya, como si Celaya fuera la de antes", expresó.

Finalmente, insistió en que los asaltos registrados recientemente no representan el comportamiento general del municipio y reiteró que su administración continuará reforzando las estrategias para disminuir la incidencia delictiva.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 5 policías presuntamente relacionados con la desaparición de la periodista Roxana Ramírez
Caen en Nuevo León presuntos asaltantes de turistas internacionales
Guardia Civil asegura camión con madera ilegal en Madero, Michoacán; agentes asestan golpe a talamontes
Ataque armado en una vivienda de Reynosa, Tamaulipas, deja un saldo de 4 personas sin vida; hay una mujer lesionada
Más información de la categoria
Ante más de 4 mil personas en Zacapu, Carlos Torres Piña llama a defender la soberanía nacional y el campo
Familia de la periodista Roxana Guzmán desaparecida en Veracruz, pide frenar la difusión de información no confirmada sobre el caso
Golpe al crimen en la Sierra de Michoacán: Ejército decomisa arsenal, estupefaciente y vehículos robados en Coalcomán
Aprehende la GC a sujeto que amenazó con arma de fue a dos mujeres en Morelia, Michoacán 
Comentarios