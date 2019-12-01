Personas privadas de la libertad conmemoran 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

Personas privadas de la libertad conmemoran 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 16:58:39
Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre de 2025.- Personas privadas de la libertad de nueve Centros Penitenciarios y la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes conmemoraron el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con actos cívicos, desfiles, bailes, eventos deportivos y obras de teatro donde escenificaron pasajes de la historia de México.

El reforzamiento de los valores cívicos quedaron de manifiesto entre internas e internos de los penales “David Franco Rodríguez", Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Tacámbaro y La Piedad, que caracterizados como personajes que le dieron libertad al país desfilaron y realizaron tablas rítmicas.

En este marco también realizaron partidos de futbol, carreras de relevos, pirámides humanas y diversas actividades más que pusieron un toque divertido pero con respeto y creatividad.

El personal administrativo y operativo de la institución se integró a las actividades conmemorativas de esta fecha, coordinando esfuerzos con las personas privadas de su libertad para la ejecución de los eventos cívicos. Esta participación, adaptada a las particularidades de cada centro penitenciario, tuvo como propósito primordial la exaltación de los valores cívicos, la disciplina y el sentido de identidad nacional.

