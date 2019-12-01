Personajes como Miguel Nava jamás tendrán cabida en el PAN, asevera Guillermo Vega

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 13:34:27

Querétaro, Querétaro, a 25 de marzo 2026.- Personajes como Miguel Nava, ex-ombudsperson de Querétaro y ex candidato a la gobernatura de Querétaro, en el pasado proceso electoral, “jamás van a encontrar cabida en Acción Nacional” porque no cumple con las características que el partido busca para ofrecer confianza a la ciudadanía, afirmó Guillermo Vega Guerrero, consejero nacional del Partido Acción Nacional (PAN).

“Necesitamos gente que tenga buena fe, que tenga ganas de sumar y no perfiles que lleguen amenazando, gritando y tirando patadas y en el PAN se requiere voluntad, vocación y buena fama en quienes aspiren a participar”.

Reconoció que el reto será garantizar un “piso parejo” entre ciudadanos interesados en registrarse y funcionarios con mayor exposición pública.

Destacó tres pasos: abrir el partido con convocatorias públicas y transparentes, emitirlas en tiempo, y valorar la trayectoria de cada aspirante en temas como salud, desarrollo social o sindicalismo.

Respecto a la metodología de selección, señaló que las consultas y encuestas estarán a cargo del Comité Estatal del PAN en coordinación con el Comité Nacional, y expresó su confianza en el dirigente estatal Martín Arango para conducir el proceso con profesionalismo.

Adelantó que espera que las candidaturas incluyan diputaciones locales y federales, alcaldías y la gubernatura, aunque reconoció que en el nivel de regidores la competencia es más complicada.

Sobre las diputaciones plurinominales, Vega Guerrero respaldó la postura del líder nacional del PAN, Jorge Romero, de terminar con las asignaciones “para los cuates” y garantizar que estos espacios se otorguen a perfiles con aportes reales a la sociedad y al partido.

Recordó que Acción Nacional ha promovido modelos en los que los segundos lugares más competitivos acceden a plurinominales, como ocurrió con el diputado Enrique Correa.

“Ese modelo funciona, porque permite que quienes quedaron cerca y tienen buena presencia puedan fortalecer el debate legislativo. Sería atractivo que, si no se aborda en lo federal, sí lo hagamos en lo local”.