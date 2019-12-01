Penales de Michoacán se modernizan para obtener certificación

Penales de Michoacán se modernizan para obtener certificación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 15:32:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sahuayo, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Como parte de las acciones para cumplir con los requerimientos de certificación ante la Asociación de Correccionales de América, el Sistema Penitenciario inauguró diversas obras en el penal de Sahuayo. Los trabajos incluyen la construcción de la aduana vehicular, la ampliación de la dirección, área administrativa y un almacén, así como las instalaciones de la Boutique Penitenciaria Liberarte.

Elías Sánchez García, coordinador del Sistema Penitenciario, acompañado por autoridades del penal de Sahuayo y La Piedad, así como directores de unidades administrativas, inauguró estos espacios que traerán un beneficio importante para el trabajo administrativo y operativo que se realiza. 

Refrendó su compromiso de seguir apoyando en las acciones que permitan la remodelación, ampliación y creación de nuevos espacios de este y los demás centros penitenciarios de la entidad.

“Inauguramos la ampliación del centro penitenciario y lo seguiremos mejorando en la medida de nuestras posibilidades, en un afán de crear mejores condiciones, con el esfuerzo de todos ustedes y el trabajo del director del penal”, recalcó Elías Sánchez. 

El reforzamiento de actividades para cumplir con los estándares de calidad se mantiene en los 11 penales de la entidad. Los centros penitenciarios de Apatzingán, Tacámbaro y Maravatío son los que registran mayor avance.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Zitácuaro, Michoacán 
Aseguran cargamento de rosas con sustancias ilícitas valorado en más de 7 millones de dólares proveniente de México
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Se incendia fábrica de colchones en CDMX
Más información de la categoria
Califican como productivas las negociaciones entre Trump y Putin
Marina da golpe de 3.5 mil millones en Nayarit: Asegura laboratorio clandestino con más de 12 toneladas de estupefacientes
Aseguran más de 300 kilos de estupefacientes escondidos en tráiler en Baja California; hay dos detenidos
Detienen en Edomex a presunto integrante de célula criminal vinculado a homicidio y feminicidio
Comentarios