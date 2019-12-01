Penales de Michoacán se modernizan para obtener certificación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 15:32:36

Sahuayo, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Como parte de las acciones para cumplir con los requerimientos de certificación ante la Asociación de Correccionales de América, el Sistema Penitenciario inauguró diversas obras en el penal de Sahuayo. Los trabajos incluyen la construcción de la aduana vehicular, la ampliación de la dirección, área administrativa y un almacén, así como las instalaciones de la Boutique Penitenciaria Liberarte.

Elías Sánchez García, coordinador del Sistema Penitenciario, acompañado por autoridades del penal de Sahuayo y La Piedad, así como directores de unidades administrativas, inauguró estos espacios que traerán un beneficio importante para el trabajo administrativo y operativo que se realiza.

Refrendó su compromiso de seguir apoyando en las acciones que permitan la remodelación, ampliación y creación de nuevos espacios de este y los demás centros penitenciarios de la entidad.

“Inauguramos la ampliación del centro penitenciario y lo seguiremos mejorando en la medida de nuestras posibilidades, en un afán de crear mejores condiciones, con el esfuerzo de todos ustedes y el trabajo del director del penal”, recalcó Elías Sánchez.

El reforzamiento de actividades para cumplir con los estándares de calidad se mantiene en los 11 penales de la entidad. Los centros penitenciarios de Apatzingán, Tacámbaro y Maravatío son los que registran mayor avance.