Participan sanjuanenses en llenado de 650 costales para la temporada de lluvias en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 19:59:13
San Juan del Río, Querétaro, a 23 de agosto de 2025.- La Dirección Municipal de Protección Civil de San Juan del Río, en conjunto con la ciudadanía, realizóuna jornada comunitaria de llenado de 650 costales de arena en la colonia Manantiales, como parte de las acciones preventivas para mitigar riesgos durante la presente temporada de lluvias.

A cargo del secretario de Gobierno municipal, Abel Espinoza Suárez, y la participación de la Dirección de Protección Civil Municipal y el Heroico Cuerpo de Bomberos de San Juan del Río, se trabajó de manera coordinada con los líderes de la colonia y vecinos voluntarios, quienes se sumaron de forma activa a estas labores.

Los costales de arena servirán como barrera de protección en puntos estratégicos de la colonia para prevenir encharcamientos e inundaciones. 

En este sentido, la Dirección de Protección Civil Municipal agradece el valioso apoyo de las empresas locales que realizaron la donación de costales, lo que permite llevar a cabo esta acción de manera eficaz.

