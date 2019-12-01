Participa Mauricio Kuri en sesión de Consejo Directivo de COPARMEX

Participa Mauricio Kuri en sesión de Consejo Directivo de COPARMEX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:32:47
Querétaro, Querétaro, 30 de octubre del 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, participó en la sesión del Consejo Directivo de COPARMEX, en la cual se destacaron las actividades que realiza este organismo desde hace 94 años, buscando incentivar y fortalecer el desarrollo de México y Querétaro, bajo el principio de participación ciudadana y colaboración entre sectores. 

Ahí, el titular del Poder Ejecutivo expuso las fortalezas y oportunidades de su administración en materia de seguridad, desarrollo económico y movilidad, y exhortó a las y los consejeros a continuar trabajando para mantener a la entidad como un referente de progreso a nivel nacional.

Asimismo, la presidenta de COPARMEX Querétaro, Beatriz Hernández Rojas, dio cuenta de las actividades que actualmente se realizan dentro de la Confederación, así como de su disposición para continuar sumando esfuerzos y trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado y los municipios, principalmente los que conforman la zona metropolitana de la entidad.

 

Noventa Grados
