Participa Martha Soto en el Encuentro Regional virtual sobre Protección Digital Infantil

Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- Con la finalidad de abordar los principales desafíos vinculados a la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, la secretaria de Educación, Martha Soto, participó en el Encuentro Regional sobre Protección Digital Infantil, organizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en modalidad virtual como antesala a la reunión presencial.

Durante la intervención de la titular de la SEDEQ, se compartieron temas como la estrategia implementada en Querétaro para la regulación del uso de celulares en las escuelas de Educación Básica y Bachillerato; el impacto del uso de servicios tecnológicos y su bienestar, en colaboración con la Universidad de Washington; y el programa de Cibersabiduría, que se lleva a cabo en colaboración con la Universidad Francisco de Vita, en Madrid, entre otros.

“En Querétaro sí nos ocupa el bienestar socioemocional de las y los estudiantes, así como su protección en los entornos digitales y que desarrollen la cibersabiduría que consiste en el uso prudente, respetuoso y honesto de los entornos digitales y las redes sociales”, destacó.

Como parte del encuentro también se realizaron ejercicios para la identificación de riesgos en plataformas digitales, destacando el caso de Roblox, en la cual menores de edad pueden interactuar con personas de las cuales su identidad y edad no pueden verificarse, lo que representa un riesgo significativo para su seguridad, y con base en las conclusiones de ello se creó una Propuesta para Fortalecer las Políticas Educativas para la Protección Digital Infantil.

Para finalizar, se compartió una guía para madres, padres y tutores sobre la configuración del Control Parental en plataformas virtuales, como herramienta clave para el acompañamiento y cuidado de las infancias, así como tres guías sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la Educación, de las cuales dos han sido destacadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).