Para transformar hay que caminar y escuchar: Gaby Molina

Para transformar hay que caminar y escuchar: Gaby Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 13:50:22
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Morelia, Michoacán, 6 de julio de 2026.- Con una trayectoria respaldada por resultados y una presencia permanente en el territorio, Gaby Molina continúa recorriendo municipios, colonias y comunidades de Michoacán para dialogar de manera directa con las y los ciudadanos, convencida de que la transformación se construye escuchando a la gente. 

En los últimos días visitó Villa Madero, Acuitzio, Pátzcuaro y la zona conurbada de Morelia, donde sostuvo encuentros con familias, comerciantes, jóvenes y liderazgos sociales. Durante los recorridos, la aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la
Transformación y la Soberanía Nacional compartió la ruta que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

"Para transformar Michoacán hay que caminarlo y escucharlo. No hay mejor manera de construir bienestar que estando donde vive la gente, dialogando de frente y conociendo de primera mano sus necesidades, sus sueños y esperanzas", expresó. Lejos de la política de escritorio, la aspirante aseguró que mantendrá un trabajo territorial permanente que privilegia el contacto directo con las comunidades.

Gaby Molina reiteró que continuará recorriendo municipios de todas las regiones del estado, porque el territorio es donde se fortalece la organización social y se construye el futuro de Michoacán. En esta nueva etapa, la aspirante visitó municipios de la Meseta Purépecha, así como de la región Morelia o región Centro, y de la región Ciénega.

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