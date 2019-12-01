Para la protección de áreas naturales, propone Sandra Arreola regular uso de vehículos "Razers"

Para la protección de áreas naturales, propone Sandra Arreola regular uso de vehículos "Razers"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 18:24:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.– Con el objetivo de frenar el deterioro acelerado de ecosistemas frágiles y fortalecer la seguridad en zonas rurales, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, anunció que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para regular y restringir de manera expresa el uso, ingreso y circulación de vehículos recreativos todo terreno en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y zonas de conservación ecológica de Michoacán.

La propuesta contempla reformas a la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado y surge ante el incremento de denuncias por daños ambientales, así como por la ocurrencia de accidentes graves, como el registrado el 21 de septiembre de 2025, cuando dos personas perdieron la vida tras ser embestidas por un vehículo tipo RZR.

“La circulación desregulada de estos vehículos en bosques, montañas, cuerpos de agua y rutas comunitarias ha generado un impacto severo y medible. Esta iniciativa no busca restringir la recreación, sino sumar acciones responsables para el cuidado y la conservación del medio ambiente”, explicó la legisladora.

Sandra Arreola destacó que se trata de una problemática plenamente identificada, ya que las denuncias por daños ambientales se triplicaron, al pasar de 111 en 2023 a 332 en 2024, afectando ANP en municipios como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y Parácuaro. Asimismo, el uso inapropiado de estos vehículos en estas área afecta la reforestación natural, ya que impide el desarrollo de flora que se ve arrasada por el paso de las unidades.

“El derecho al libre tránsito no es absoluto. Debe ponderarse frente a la protección de bienes de valor superior para la comunidad, como los ecosistemas, el agua y la vida misma. No se trata de prohibir, sino de ordenar cuando el costo ambiental y social ya es insostenible”, puntualizó.

La iniciativa plantea establecer un marco jurídico claro mediante la incorporación en el artículo 4° de la definición de Vehículo Recreativo Todo Terreno —como RZR, cuatrimotos y side-by-side—, identificándolos como fuentes móviles de contaminación sujetas a regulación. Asimismo, propone reformar el artículo 8° para otorgar a la Secretaría de Medio Ambiente la facultad expresa de regular, limitar y sancionar su circulación en zonas protegidas.

“La propuesta no prohíbe el uso general de estos vehículos, sino que busca restringirlos específicamente en las áreas más vulnerables y valiosas del estado, priorizando la preservación ambiental sobre la recreación motorizada”, concluyó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan fosa clandestina en Juventino Rosas, Guanajuato; de manera preliminar se habla de 13 cuerpos sin vida
¡Caza a líder del crimen en Michoacán! Apatzingán sitiado por tierra y aire en operativo federal
Ultiman a tiros a un individuo en la colonia Lomas de San Pablo de Jacona, Michoacán
Tres personas irán a prisión tras ser detenidas armadas en la autopista Pátzcuaro – Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
¡Caza a líder del crimen en Michoacán! Apatzingán sitiado por tierra y aire en operativo federal
Viajaron más de 3 mil 300 kilómetros para morir en Michoacán: identifican a colombiano y a menor de Zapopan, Jalisco, entre abatidos por el Ejército en Apatzingán 
Bedolla refuerza combate al crimen con nuevos vehículos blindados
Danza de los viejitos cautiva España en Feria Internacional de Turismo
Comentarios