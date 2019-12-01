Para garantizar un alto nivel de calidad en la impartición de justicia, es prioritaria la capacitación: magistrada Monserrat Pérez Marín

Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2025. “Para la implementación efectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) se prevé establecer procesos de profesionalización y actualización permanente y periódica para todo el personal, que garanticen un alto nivel de calidad en su desempeño, con base en ello, la Comisión Multidisciplinaria para su implementación en el Poder Judicial de Michoacán, ha identificado como prioritaria la capacitación en los cambios introducidos en este ordenamiento”, destacó la magistrada Monserrat Pérez Marín quien funge como coordinadora de la Comisión, durante la inauguración del Foro de análisis y formación judicial en el Nuevo CNPCyF.

En su intervención, recordó que a nivel nacional se creó la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM) que junto con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) ha emitido y aprobado 18 estándares orientados a fortalecer la implementación, tales como, definir e identificar buenas prácticas, parámetros, procesos operativos, altos niveles de calidad, disminución de riesgos, así como reducir tiempos y movimientos tanto en la operación como en el funcionamiento del sistema de justicia civil y familiar.

La magistrada Pérez Marín agregó que con tres conferencias magistrales y dos mesas de trabajo “el intercambio de experiencias y buenas prácticas se vuelve fundamental para alcanzar este objetivo, valiosa oportunidad para fortalecer nuestras capacidades y compartir conocimientos en la aplicación de este nuevo ordenamiento”. Asimismo, detalló que la implementación implica una reingeniería tanto administrativa como operativa, la reasignación de funciones y la modificación de procesos internos, que exige a la par hacerlo de manera ordenada, gradual, eficiente y sin disrupciones de la impartición de justicia.

“Con esa visión, enfocada en un plan de trabajo integral y detallado en objetivos, acciones y estándares a cumplir, el Poder Judicial ha llevado a cabo ejercicios de análisis en los que se ve involucrado todo el personal, desde magistradas, magistrados, juezas, jueces, secretarias y secretarios proyectistas, de acuerdos, entre otros. El cambio es sistemático para las materias civil y familiar, logrando una justicia más expedita, transparente, moderna y humana”, finalizó.

Por su parte, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, reconoció el trabajo y esfuerzo de quienes integran la Comisión; destacó que con este Foro, Michoacán inicia formalmente los trabajos rumbo a la implementación del CNPCyF, cuyo plazo está previsto para abril de 2027. Afirmó que el nuevo Código generará que los juicios civiles y familiares sean más prácticos, ágiles y eficientes, por lo que es indispensable que el personal judicial se capacite y certifique.

Conviene destacar que, durante el acto inaugural estuvieron presentes el magistrado Sergio Javier Molina Martínez, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial; el Dr. Eliseo Juan Hernández Villaverde, magistrado en retiro del Poder Judicial de la CDMX y actualmente director de área de la Escuela Nacional de Formación Judicial; el Dr. Felipe Alejandro Zegbe Camarena, coordinador del Grupo Técnico Revisor del CNPCyF y de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; el magistrado José Alfredo Flores Vargas, quien preside el Tribunal de Disciplina Judicial; y la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guizar, quien preside la Comisión de Carrera Judicial del Órgano de Administración Judicial.

La actividad de capacitación está dirigida principalmente a las servidoras y servidores públicos que intervienen en los procesos civiles y familiares, se desarrolla bajo un formato presencial y virtual, con un Auditorio lleno, con capacidad para más de 260 personas, y una transmisión en vivo que reunió a más de 500 participantes, lo que refleja el interés del personal en prepararse para la implementación del nuevo ordenamiento.

