Papelito habla: documento indica que Cuauhtémoc Ochoa sí tiene casa en Estados Unidos

Ciudad de México, a 21 de febrero del 2024.- El diputado federal morenista Cuauhtémoc Ochoa Fernández adquirió en 2008 propiedades en la ciudad estadounidense de San Antonio, Texas.

El caso fue expuesto por El Universal y, aunque Ochoa Fernández aseguró mediante una carta que no posee propiedades en el extranjero, existen documentos que demuestran que en realidad sí.

El 22 de septiembre del año en mención, el diputado firmó en San Antonio una notificación de compra, la cual se establece que él, junto con su hermano Tenoch José Ochoa Fernández y las mujeres Marcela Macías Ortega y Rosanna Kathleen Pages pagan la cantidad de 222 mil 750 dólares, con un crédito adquirido con el banco J.P. Morgan Chase.

La propiedad está ubicada en el número 18614 de Eagle Ford, en San Antonio, Texas. El crédito fue liquidado el 1 de junio de 2016, mediante un documento avalado con la firma de la notario público 64436, Mary Blanche.

No obstante, el legislador señaló en una carta enviada al referido medio de comunicación que “Mi patrimonio y propiedades están perfectamente documentadas en mi declaración patrimonial, no tengo ni he tenido propiedades en el extranjero”.