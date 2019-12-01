Paola Delgadillo invita a vivir el Palacio Mágico en familia, esta Navidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 17:32:22

Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.- La presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, invita a las familias morelianas a disfrutar del Palacio Mágico, una experiencia navideña instalada en Palacio Municipal, que promueve la convivencia familiar, el uso del espacio público, y el disfrute del patrimonio histórico, construyendo así una Navidad de paz y unión.

El Palacio Mágico abre sus puertas de lunes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas, con una ambientación especial que convierte el recinto en un espacio cálido y accesible, pensado para niñas, niños y toda la familia. La decoración, la iluminación y los recorridos están diseñados para fomentar la convivencia intergeneracional en un entorno seguro y ordenado.

Como parte de las actividades, se ofrecen talleres navideños donde las y los asistentes pueden elaborar figuras, coronas, esferas, pinos, velas decorativas, botones y galletas, así como participar en pintura infantil y grabado, con cuotas accesibles que van de los 20 a los 200 pesos, según el material y la actividad. Estos talleres impulsan la creatividad y el aprendizaje durante la temporada decembrina.

Además, el Palacio Mágico se ha consolidado como un gran punto para tomarse fotografías familiares, gracias a su decoración, árboles iluminados y escenarios pensados para capturar momentos especiales en el corazón del Centro Histórico de Morelia.

Por las tardes, y hasta el 23 de diciembre, Santa Claus visitará el recinto para convivir con niñas y niños, escuchar sus mensajes, y formar parte de los recuerdos navideños de las familias que acudan al Palacio Municipal, de las 16:00 a las 19:00 horas.

El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa el aprovechamiento de los espacios públicos como puntos de encuentro ciudadano, promoviendo actividades culturales y familiares que fortalecen el tejido social y mantienen vivo el Centro Histórico.

“Abrir estos espacios a las familias permite generar recuerdos positivos, reforzar valores y ofrecer alternativas de convivencia sana durante las fiestas, especialmente para la niñez, que encuentra aquí actividades pensadas para su desarrollo y bienestar”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Con acciones como ésta, el Gobierno de Morelia y el DIF Morelia reafirman su compromiso con la convivencia familiar, el acceso a la cultura y la construcción de entornos que fortalecen la paz social.