Paola Delgadillo impulsa la innovación inclusiva con el concurso 'Ideas sin Límites'

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2025.– Paola Delgadillo Hernández, Presidenta Honoraria del DIF Morelia, invita a la ciudadanía a participar en el concurso “Ideas sin Límites: Innovación Inclusiva” 2025, una convocatoria que busca impulsar el talento creativo de las y los morelianos en favor de las personas con discapacidad visual, auditiva o física.

“Cada propuesta representa una oportunidad para mirar la discapacidad desde la empatía y la creatividad”, destacó la Presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, al apuntar que la innovación social permite construir entornos más accesibles y solidarios para todas y todos.

Esta iniciativa, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, busca promover soluciones tecnológicas y sociales que eliminen barreras y fortalezcan la autonomía y la participación plena de este sector de la población.

Con el respaldo del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con una ciudad más empática, equitativa y accesible. A través del DIF Morelia y del Centro para la Cultura de la Discapacidad, se impulsa este espacio de creatividad social que invita a estudiantes, emprendedores y público en general a diseñar productos que promuevan la comunicación, el acceso a la información, la autonomía en el hogar, o el aprendizaje y empleo de las personas con discapacidad.

El concurso contempla tres categorías —discapacidad visual, auditiva y física— y será evaluado por un jurado especializado en diseño universal, accesibilidad e innovación social. Los proyectos con mayor impacto serán reconocidos durante la final del 3 de diciembre, premiando con 6 mil pesos al primer lugar de cada categoría.

El concurso “Ideas sin Límites” no solo premia la creatividad, sino que impulsa una cultura de inclusión basada en la empatía y el respeto.

Innovar para la discapacidad implica reconocer que cada persona tiene algo que aportar y que la tecnología, el diseño y la creatividad pueden tender puentes hacia una sociedad más justa. Cuando las soluciones se conciben desde la sensibilidad humana, la innovación se convierte en un verdadero acto de solidaridad.

La convocatoria sigue abierta hasta el próximo viernes 14 de noviembre de 2025. Las y los interesados en sumarse con creatividad y compromiso a esta iniciativa del DIF Morelia, pueden consultar las bases y registrar su participación en el enlace https://bit.ly/IdeasSinLimites2025. Más información al 443 334 0555.