Reportan casos de explotación sexual en zonas indígenas de Michoacán
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 17:01:18
Morelia, Michoacán, 30 de diciembre de 2025—La diputada local por el distrito 05, Eréndira Isauro Hernández, informó sobre la existencia de casos de abuso sexual y prostitución en comunidades indígenas, señalando que algunos de estos actos son presuntamente cometidos por familiares directos.

 

La legisladora indicó que se han documentado situaciones en las que madres inducen o facilitan la prostitución de sus hijas a cambio de una remuneración económica, mencionando montos de hasta 50 pesos.

 

Afirmó tener conocimiento de aproximadamente 20 casos con estas características en todo el distrito.

 

Respecto al apoyo a las víctimas, la legisladora señaló la dificultad para intervenir, ya que muchas mujeres y niñas prefieren no denunciar.

 

"Es difícil también hacer algo por ellas porque no hablan. Un caso que para mí fue muy difícil fue donde la mamá se fue a Estados Unidos, la niña se queda con el papá y le dicen (a la hija): tú tienes que cumplir el rol de mamá... Tratamos de buscar que denuncien, hay quienes de plano no logramos que lo hagan y tratamos de buscarle ayuda psicológica", narró en entrevista la diputada.

