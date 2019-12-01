PAN urge mesa de seguridad electoral para 2027

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 16:06:02

Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre.-Todavía no se ha instalado mesa de seguridad con los partidos políticos rumbo al proceso electoral 2027 y ya urge, advirtió Carlos Quintana Martínez, dirigente del PAN en Michoacán.

Dijo que hasta hoy la Secretaría de Gobierno no los ha convocado para abordar el tema de seguridad y gobernabilidad. “No hay convocatoria, al menos a día de hoy”, sostuvo.

El líder estatal del albiazul , insistió en que ya deberían estar sentados todos, partidos políticos y autoridad, para escuchar posturas. “Yo creo que sí es necesario ya instalar las mesas de seguridad para ir dialogando y que escuchen cada postura”, dijo.

Aseguró que el PAN está listo para entrarle, para que la contienda del próximo año sea lo más tranquila posible en todo el estado. “Estamos listos para participar y contribuir”, afirmó.

También pidió que se tome en cuenta a los municipios donde ya hay focos rojos, para que ahí se refuerce con fuerzas de seguridad y se pueda votar sin miedo.