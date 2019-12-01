PAN tiene todo para repetir en elecciones del 2027 en Querétaro: Mauricio Kuri

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:00:42

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN) tiene todo para volver a repetir en las elecciones de 2027, aseguró Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, quien destacó la importancia de mantener la unidad dentro del Partido Acción Nacional (PAN) para ser competitivo en las próximas elecciones de 2027.

“El PAN tiene todo para repetir en el 2027 siempre y cuando vaya unido. En esa medida será competitivo por lo que me reúno de manera constante con dirigentes, senadores, presidentes municipales y militantes del partido”.

Subrayó que la fuerza del PAN radica en el trabajo conjunto de sus integrantes, entre ellos mujeres como Sonia, Tania, Lorena y otros liderazgos locales.

“La caballería está fuerte y tenemos mucho con qué trabajar. Todos, si quieren seguir trabajando, tienen una posibilidad de llegar”.

El gobernador también hizo un llamado a la militancia a reconocer el papel del partido en sus trayectorias políticas.

“El PAN no nos debe nada a nosotros, nosotros le debemos al partido. Yo no hubiera llegado a ser gobernador, ni presidente municipal, ni senador sin el PAN. Todos los que hemos tenido un cargo debemos estar agradecidos”.

Respecto a la reciente Asamblea Nacional del PAN, Kuri consideró positivo que se impulse la apertura hacia la ciudadanía mediante procesos de primarias. Recordó que apenas hace dos años se convirtió en militante y que, en su momento, enfrentó dificultades para afiliarse.

“Creo que el partido se equivocó al cerrarse, pero ahora está rectificando al abrirse a todos los ciudadanos. Un partido tiene que buscar ganar elecciones y recibir a quienes quieran ser parte de él, porque tiene principios muy valiosos”.