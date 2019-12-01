PAN se deslinda de encuestas en Michoacán; “salen caras”, asegura Carlos Quintana

PAN se deslinda de encuestas en Michoacán; “salen caras”, asegura Carlos Quintana
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:22:49
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, aclaró que el albiazul no ha contratado ni realizado ningún tipo de encuesta sobre sus posibles perfiles a puestos de elección para el 2027, y apuntó que estas salen muy "caras".

El exlegislador federal se desmarcó de mediciones que han circulado recientemente en redes sociales, donde algunos políticos asociados al PAN y actuales funcionarios municipales de Morelia aparecen como los mejor calificados. 

Quintana Martínez reiteró que, por el momento, no existen procesos oficiales de este tipo debido a los altos costos que representa contratar casas encuestadoras. Dijo desconocer el origen de esas mediciones y responsabilizó directamente a quienes las promueven.

"Yo me hago cargo por lo que hace el PAN, y hasta ahorita no he visto una sola encuesta oficial", puntualizó.

El dirigente insistió en que, para que un estudio de opinión tenga credibilidad ante la dirigencia, debe ser validado y emitido por el propio partido; algo que, reiteró, no ha sucedido ni de forma interna ni externa.

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