PAN realiza capacitación estatal “Mujeres al Frente”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 13:26:04

Zamora, Michoacán, a 08 de marzo del 2026.- El Partido Acción Nacional (PAN) impulsa la participación de las mujeres en la vida política de Michoacán y el país, a través de la capacitación estatal “Mujeres al Frente”, en la que participaron militantes, simpatizantes y representantes de los diversos sectores sociales de Michoacán.

La capacitación se realizó en la ciudad de Zamora, por la Secretaría de Promoción Política de la Mujer (PPM), del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, los días 07 y 08 de marzo.

En esta capacitación se contó con la participación de destacadas ponentes como las diputadas federales Paulina Rubio Fernández y Liliana Ortiz Pérez, así como la ex senadora de a República, Alejandra “Wera” Reynoso; y la exdiputada local Gabriela Ceballos Hernández.

Ruth Nohemí Espinoza Pérez, secretaria de Promoción Política de la Mujer, dejó en claro que Acción Nacional es un partido que, de forma permanente, realiza capacitaciones para las mujeres de todo el estado, con el único fin de dotarlas de herramientas para su participación activa en los procesos democráticos de sus municipios, de Michoacán y del país.

“Acción Nacional es un aliado de las mujeres y las impulsa, de forma permanente, a participar en la vida democrática de nuestros municipios, de nuestro estado y de nuestro país. La democracia no puede existir sin la inclusión de las mujeres”, señaló Ruth Espinoza.

A su vez, Carlos Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN, explicó que Acción Nacional mantiene como premisas la equidad e igualdad en sus procesos internos, así como en la toma de decisiones.

“El PAN es un partido que históricamente ha priorizado la participación de las mujeres, quienes con su liderazgo permitirán que Michoacán se pinte de azul en el 2027, para darle el rumbo adecuado que merece nuestro estado”, señaló Quintana Martínez.