PAN Querétaro llama a escuchar demandas de campesinos y transportistas

Querétaro, Querétaro, a 24 de noviembre 2025.- A escuchar las demandas de campesinos y transportistas es el llamado que hizo Martín Arango García, presidente estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro luego de que este día se vieron obligados a manifestarse en las principales carreteras del país.

“He platicado con productores y transportistas queretanos que viven con miedo cada día, que trabajan jornadas enteras sin saber si lograrán vender sus productos a un precio justo. No podemos seguir ignorando su realidad”.

Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), confirmaron que este día realizarán un mega bloqueo nacional para exigir al Gobierno federal atención urgente a la inseguridad, extorsiones y ataques en carreteras, problemas que, aseguran, llevan años sin resolverse.

Martín Arango pidió escuchar y atender de inmediato a las mujeres y hombres del campo y del transporte afirmó que los manifestantes buscan precios justos para los productos agrícolas, mayor seguridad en carreteras y acciones reales contra las extorsiones que golpean directamente a las familias que dependen de la producción y el transporte.

“México se está cayendo en pedazos y duele ver cómo quienes sostienen este país con su trabajo diario se sienten solos y desprotegidos”, dijo al reiterar que el campo y el transporte no necesitan discursos vacíos, sino apoyos definitivos y acciones concretas, por lo que pidió a la federación soluciones que realmente transformen la vida de estas familias. “No podemos, ni debemos, continuar así. Desde Querétaro alzamos la voz porque a ellos les debemos mucho y merecen justicia, seguridad y respeto”.