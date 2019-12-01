PAN Querétaro concluye encuestas internas y prepara designaciones rumbo al 2027

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2026 a las 17:46:30

Querétaro, Querétaro, 12 de octubre de 2026.- En medio de una intensa efervescencia en redes sociales y diversos corrillos políticos sobre el pulso sucesorio en el estado, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), Martín Arango García, anunció formalmente la conclusión de la etapa de encuestas y mediciones internas en los 18 municipios.

Enfatizó que el proceso se ha conducido bajo estrictos criterios de objetividad e institucionalidad, con la mira puesta en "cuidar a las familias queretanas".

Durante la última semana, las plataformas digitales y los chats de opinión pública se inundaron de especulaciones, sondeos extraoficiales y versiones encontradas sobre supuestas definiciones adelantadas en las candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.

Frente a este escenario de alta tensión digital, Arango García salió al paso para atajar los trascendidos. Subrayó que el ejercicio demoscópico, que contempló miles de cuestionarios aplicados en el territorio estatal, se construyó bajo reglas claras y consensuadas con todas y todos los aspirantes desde el primer día.

"En el camino por supuesto habrá muchos rumores, habrá muchas versiones, pero el destino de las y los panistas siempre ha sido y será compartido".

Para dar total certeza jurídica y claridad tanto a la militancia como a la sociedad en general, Arango García delineó la ruta crítica institucional que seguirá el partido en los próximos días.

El órgano local, refirió, se reunirá en fecha próxima, a propuesta de la presidencia, para procesar y analizar de forma transparente los resultados arrojados por las casas encuestadoras.

El dirigente estatal sostendrá reuniones de trabajo en la Ciudad de México con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Jorge Romero, con el fin de homologar criterios y alinear calendarios de los nombramientos.

“Será la Comisión Permanente Estatal, en conjunto con el CEN, la instancia encargada de emitir formalmente las designaciones de quienes coordinarán los esfuerzos del partido en los municipios y distritos locales y federales”.

Aseguró que ninguna aspiración personal se encuentra por encima de la responsabilidad de mantener la unidad y el rumbo institucional en la entidad.