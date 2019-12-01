PAN propone cadena perpetua para funcionarios vinculados al crimen organizado

PAN propone cadena perpetua para funcionarios vinculados al crimen organizado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 22:18:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, presentó una serie de propuestas en materia de seguridad como parte del proyecto “Soluciones para México”, entre las que destaca la implementación de cadena perpetua para funcionarios relacionados con actividades del crimen organizado.

Asimismo, el panista planteó la construcción de una megacárcel para personas sentenciadas por delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión y otros ilícitos considerados graves.

Durante la presentación, Romero hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros servidores públicos que, señaló, han sido vinculados por autoridades de Estados Unidos con presuntas actividades delictivas.

Por otro lado, las propuestas forman parte de un paquete de 111 iniciativas con las que Acción  Nacional busca fortalecer su agenda rumbo al proceso electoral de 2027.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a 5 policías presuntamente relacionados con la desaparición de la periodista Roxana Ramírez
Caen en Nuevo León presuntos asaltantes de turistas internacionales
Guardia Civil asegura camión con madera ilegal en Madero, Michoacán; agentes asestan golpe a talamontes
Ataque armado en una vivienda de Reynosa, Tamaulipas, deja un saldo de 4 personas sin vida; hay una mujer lesionada
Más información de la categoria
Ante más de 4 mil personas en Zacapu, Carlos Torres Piña llama a defender la soberanía nacional y el campo
Familia de la periodista Roxana Guzmán desaparecida en Veracruz, pide frenar la difusión de información no confirmada sobre el caso
Golpe al crimen en la Sierra de Michoacán: Ejército decomisa arsenal, estupefaciente y vehículos robados en Coalcomán
Aprehende la GC a sujeto que amenazó con arma de fue a dos mujeres en Morelia, Michoacán 
Comentarios