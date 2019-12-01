PAN propone cadena perpetua para funcionarios vinculados al crimen organizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 22:18:13

Ciudad de México, 26 de junio de 2026.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, presentó una serie de propuestas en materia de seguridad como parte del proyecto “Soluciones para México”, entre las que destaca la implementación de cadena perpetua para funcionarios relacionados con actividades del crimen organizado.

Asimismo, el panista planteó la construcción de una megacárcel para personas sentenciadas por delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión y otros ilícitos considerados graves.

Durante la presentación, Romero hizo referencia al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros servidores públicos que, señaló, han sido vinculados por autoridades de Estados Unidos con presuntas actividades delictivas.

Por otro lado, las propuestas forman parte de un paquete de 111 iniciativas con las que Acción Nacional busca fortalecer su agenda rumbo al proceso electoral de 2027.