PAN Michoacán pide no "cafetear" a Adrián López y dejarlo trabajar 

Morelia, Michoacán, a 8 de abril del 2025.- Ante los rumores de un relevo de titular en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el Comité del Partido Acción Nacional, solicitó que dejen trabajar a Adrián López Solís, y no "cafetearlo" antes de concluir su cargo, que es hasta el 2028.

"Deben de dejar que siga haciendo su trabajo, en estos momentos está al frente, le falta tiempo para concluir y no podemos estar calentando el tema, que se ponga mejor el fiscal a hacer su trabajo y las otras personas que quieran quitarlo a hacer su trabajo", comentó Carlos Quintana Martínez, líder estatal del PAN, en rueda de prensa.

Indicó que los diputados de la bancada panista no tienen informes sobre algún cambio en la FGE.

"Lo he platicado con los diputados y hasta ahorita ellos no tienen claridad de que se vaya a dar un relevo en los próximos días, sería para nosotros importante saberlo y lo hemos platicado, la Secretaría General lo ha platicado, yo mismo lo he platicado y no traemos en el radar en este momento, al menos la dirigencia estatal y el grupo parlamentario del PAN no traen en el radar que se pueda dar un relevo del fiscal", detalló el ex legislador federal.

Entre los perfiles que se han señalado para ocupar la Fiscalía General del Estado, se encuentra César Erwin Sánchez Coria, actual Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.