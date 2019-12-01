PAN Michoacán no teme a candidateables a la gubernatura de otros partidos políticos 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 18:01:24
Morelia, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Al Comité Estatal del Partido Acción Nacional no le preocupan los candidateables a la gubernatura destapados por Morena, PRD y PT, indicó Carlos Quintana Martínez, líder del albiazul.

Señaló tajante que su proyecto partidista no se basa en el perfil de los otros partidos políticos. Consideró que sería un error, y que no les han "comido el mandado".

"Yo soy muy respetuoso de la vida interna de cada uno de los partidos y cada quien irá levantando la mano y cada quien irá haciendo lo que le toque hacer... no nos van a ganar el mandado, no nos lo van a ganar y tal, no nos lo van a ganar, ya que Acción Nacional es el único partido que ha ido creciendo en los últimos meses un promedio de un punto porcentual mensual", comentó el exlegislador federal.

En relación con la publicidad, como bardas y espectaculares pagados por algunos de los candidateables a puestos de elección por Morena, Quintana Martínez les pidió  no derrochar el dinero cuando existen tantas necesidades económicas en el estado.

El político apuntó que no es válido que utilicen los cargos públicos para candidatearse: "Están utilizando el erario público para hacerlo, pero bueno, ellos tendrán su ruta, ellos tendrán que resolver sus problemas internos, nosotros estamos resolviendo nuestros problemas internos y tendremos que salir unidos y fortalecidos".

