PAN Michoacán capacita a regidoras y regidores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 19:52:38
Morelia, Michoacán, 08 de noviembre del 2025.-Regidoras y regidores de las diversas regiones de Michoacán participaron en la “Capacitación para Regidoras y Regidores Líderes”, que impartió el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).

 

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del CDE del PAN, aseguró que Acción Nacional prioriza la preparación de sus cuadros políticos como base para lograr buenos gobiernos, como lo son los ayuntamientos panistas en Michoacán.

 

“Nuestras regidoras y regidores panistas de Michoacán se han capacitado en temas prioritarios, como servicio público, rendición de cuentas y comunicación, lo que demuestra el compromiso irrenunciable de Acción Nacional con las y los michoacanos”, mencionó Quintana Martínez.

 

El Jefe Estatal del PAN reiteró que esta capacitación responde al compromiso de continuar impulsando el buen gobierno en los municipios gobernados por Acción Nacional, siempre basados en el humanismo y el bien común de las y los ciudadanos.

 

“Acción Nacional sí sabe gobernar, con humanismo y anteponiendo el bien común de las y los michoacanos. Que no quede duda: Acción Nacional está listo para pintar de azul a Michoacán en el 2027”, señaló Quintana Martínez.

