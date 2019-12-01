PAN exige la renuncia de consejero del IEEQ en Querétaro por presuntos conflictos de interés

Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre de 2026.- A las puertas del proceso electoral de 2027 en Querétaro, la independencia de los órganos encargados de arbitrar los comicios ha comenzado a disputarse en el terreno político, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió formalmente la renuncia de Daniel Dorantes Guerra como consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) y solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar sus antecedentes profesionales para descartar conflictos de interés.

En voz del diputado Enrique Correa Sada, los legisladores blanquiazules centraron el reclamo en una serie de coincidencias laborales ocurridas a lo largo de más de una década entre Dorantes Guerra y figuras vinculadas al ámbito judicial y político, destacando la relación histórica con Santiago Nieto Castillo.

De acuerdo con la cronología presentada por el blanquiazul, las trayectorias de ambos perfiles se han cruzado en al menos cinco momentos clave: desde 2012, cuando Dorantes fungió como secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Nieto en la Sala Regional Toluca del TEPJF; su paso conjunto en 2016 por la FEPADE, donde Nieto Castillo era titular y Dorantes encabezaba Desarrollo Organizacional, hasta vínculos familiares y de gestión institucional en tribunales y órganos electorales locales, incluyendo decisiones internas del propio IEEQ en 2023.

Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, refirió que el cuestionamiento no busca denostar la trayectoria jurídica de Dorantes, a quien calificó como un "abogado brillante", sino advertir sobre el riesgo que representa para la equidad de la contienda un perfil con profundos conocimientos de las "entrañas" de los tribunales si su autonomía se percibe comprometida.

"¿Qué probabilidades en materia estadística hay de que un mexicano coincida con integrantes de una familia en cuando menos cinco ocasiones en materia laboral?".

Señaló que más allá de una filiación partidista directa con Morena, existe un patrón de cercanía que merece escrutinio público. "No lo acusamos de un delito, pero sí acusamos de que hoy su independencia está comprometida".

Ante este escenario, dijo, el blanquiazul solicitó a la autoridad federal que revise los antecedentes y haga pública una conclusión sobre la imparcialidad del consejero; exigió a Dorantes Guerra que informe públicamente si notificó formalmente sobre su relación profesional con Santiago Nieto al momento de asumir el cargo y bajo qué criterios se excusaría en futuras decisiones polémicas y llamar a las fuerzas opositoras, particularmente a Morena, a posicionarse frente al escrutinio de los árbitros electorales.