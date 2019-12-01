PAN desconoce detalles de detención de 11 policías en Ecuandureo; exige aplicación de la ley 

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.— Tras la detención de 11 elementos de la policía municipal de Ecuandureo, entre ellos el director de seguridad pública, Carlos Quintana Martínez, líder estatal de Acción Nacional, dijo desconocer el caso de dicha localidad gobernada bajo las siglas del PAN.

Cuestionado al respecto, apuntó que el presidente municipal, Jorge Luis Estrada Garibay, no le había informado nada sobre el tema, a pesar de que los agentes locales fueron requeridos por la Guardia Civil desde el día de ayer por presuntos vínculos con un grupo delincuencial de Jalisco.

Sobre la omisión que pudo cometer el edil panista de Ecuandureo respecto a las acciones que realizaban los agentes de seguridad y el mando policial, el representante estatal panista expresó, "en Acción Nacional siempre hemos dicho que nadie por encima de la ley y que se aplique el Estado de Derecho parejo para todos."

En un llamado más amplio a la seguridad estatal, Quintana extendió una invitación a todos los ayuntamientos, y particularmente a los panistas, a revisar la integración de las corporaciones policiales.

Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, los agentes policiales detenidos recibieron órdenes de presuntos integrantes del crimen organizado durante los narcobloqueos que se efectuaron este fin de semana en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.