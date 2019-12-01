PAN anticipa anuncio “más importante de los últimos años” para el 21 de marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 18:34:29

Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, informó a través de un video difundido en las redes sociales oficiales del partido que el próximo 21 de marzo dará a conocer lo que calificó como “el anuncio más importante del PAN en los últimos años”.

En el mensaje, el dirigente panista señaló que este anuncio estará relacionado con el reelanzamiento del partido, proceso que afirmó no se limita únicamente a un cambio de imagen o un nuevo logotipo, sino que implica la toma de nuevas decisiones dentro de Acción Nacional.

Romero adelantó que el partido buscará retomar sus principios de origen, con el objetivo de fortalecer su estructura y definir el rumbo que seguirá en los próximos años.

Asimismo, indicó que el anuncio marcará una nueva etapa para el PAN y el camino que permitirá consolidar y fortalecer al partido en el escenario político del país.