PAN anticipa anuncio “más importante de los últimos años” para el 21 de marzo

PAN anticipa anuncio “más importante de los últimos años” para el 21 de marzo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 18:34:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, informó a través de un video difundido en las redes sociales oficiales del partido que el próximo 21 de marzo dará a conocer lo que calificó como “el anuncio más importante del PAN en los últimos años”.

En el mensaje, el dirigente panista señaló que este anuncio estará relacionado con el reelanzamiento del partido, proceso que afirmó no se limita únicamente a un cambio de imagen o un nuevo logotipo, sino que implica la toma de nuevas decisiones dentro de Acción Nacional.

Romero adelantó que el partido buscará retomar sus principios de origen, con el objetivo de fortalecer su estructura y definir el rumbo que seguirá en los próximos años.

Asimismo, indicó que el anuncio marcará una nueva etapa para el PAN y el camino que permitirá consolidar y fortalecer al partido en el escenario político del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Lázaro Cárdenas, Michoacán aseguran 98 máquinas tragamonedas
En Uruapan, Michoacán: La SSP asegura a 3 personas en posesión de un arma de fuego y sustancias ilícitas en la colonia La Mora
Atacan a tiros a Guardias Civiles en Salvador Escalante, Michoacán; hay un oficial herido
Emboscada en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán, deja a un policía herido; comando ataca operativo tras hallazgo de campamento
Más información de la categoria
Emboscada en la sierra de Salvador Escalante, Michoacán, deja a un policía herido; comando ataca operativo tras hallazgo de campamento
Llega la Copa del Mundo a Querétaro como parte del tour rumbo al Mundial 2026
Trump afirma que México, Brasil y Colombia fueron invitados a la cumbre; el presidente colombiano Petro habla de un malentendido
Sectur lamenta el fallecimiento de la cocinera tradicional María Luisa Vera Landa
Comentarios