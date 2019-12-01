Pago del predial refleja la confianza de la ciudadanía en el Gobierno de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 10:10:38

Morelia, Michoacán; 15 de marzo de 2026.- La respuesta de la ciudadanía durante los primeros meses del año al pago del impuesto predial refleja la confianza de las y los morelianos en la administración municipal, al reconocer que sus contribuciones se traducen en obras, programas y servicios para la ciudad.

La Tesorería Municipal informó que durante enero, cuando se otorgó un descuento del 10 por ciento, se realizó el pago de 232 mil 447 predios; mientras que en febrero, con el incentivo del 5 por ciento, se registró el pago de 27 mil 902 predios.

Estos resultados muestran la participación de las y los contribuyentes en el fortalecimiento de las finanzas municipales, lo que permite al Ayuntamiento de Morelia continuar impulsando acciones de infraestructura, mejoramiento urbano y servicios públicos en beneficio de la población.

En este sentido, el Gobierno de Morelia invita a quienes aún no han realizado su pago a ponerse al corriente durante el mes de marzo, evitando la acumulación de multas y recargos, y sumándose a este esfuerzo colectivo que contribuye al desarrollo del municipio.

Para facilitar el cumplimiento de esta contribución, la Tesorería Municipal cuenta con 16 módulos fijos de recaudación que operan de lunes a viernes, en un horario de 08:30 a 15:00 horas, ubicados en distintos puntos de la ciudad como el Centro Administrativo de Morelia (CAM), Ventanilla Única, Nueva España, Mercado de San Juan, Panteón Municipal, Protección Civil, Plaza Escala Morelia, Indeco, Ooapas Acueducto, Colegio de Morelia, Rastro Municipal, Villas del Pedregal y Clínica Poniente Municipal, además de las tenencias de Capula, Tiripetío y Teremendo de los Reyes.

Durante los fines de semana también se puede realizar el pago en el Panteón Municipal, en un horario de 09:00 a 13:00 horas, y en la Clínica Poniente Municipal, de 08:00 a 19:00 horas.

Asimismo, las y los ciudadanos pueden realizar el pago en línea las 24 horas, a través del portal oficial del Ayuntamiento: www.morelia.gob.mx⁠.

Con estas opciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de brindar facilidades a la ciudadanía para cumplir con sus contribuciones y seguir fortaleciendo el desarrollo de Morelia.