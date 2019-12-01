Padres de familia de secundaria en Peribán, Michoacán cierran vialidades por falta de profesores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 11:04:32

Peribán, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- Integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 121, ubicada en Peribán, Michoacán, mantienen un cierre vial como protesta ante la falta de la asignación de docentes para el plantel.

La movilización fue acordada en asamblea, según un comunicado dirigido al Consejo Comunal Indígena.

En el documento se detalla que el bloqueo inició a las 7:00 horas en el tramo conocido como “La Glorieta”, ubicado sobre el libramiento.

De acuerdo con los participantes, la protesta se realiza tras el incumplimiento de acuerdos establecidos el 22 de noviembre, cuando sostuvieron una reunión con autoridades educativas, representantes del consejo comunal, la supervisión escolar de la zona 024 de secundarias técnicas y directivos de la escuela.

Los padres de familia indicaron que, hasta el momento, no se ha presentado una solución concreta a la falta de personal docente.

En el mismo comunicado, solicitaron el respaldo del Consejo Comunal Indígena para la movilización, así como apoyo para la seguridad de quienes participan en el cierre.

Hasta ahora no se ha precisado la duración del bloqueo ni la habilitación de rutas alternas, por lo que se anticipan afectaciones a la circulación en la zona.

Los manifestantes señalaron que su principal demanda es la asignación de docentes suficientes para atender al alumnado de la Escuela Secundaria Técnica No. 121.