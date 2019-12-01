Organiza la SSP Michoacán Primer Foro Estatal contra la Extorsión para fortalecer prevención y denuncia

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- Con la premisa de que la “Coordinación interinstitucional y participación ciudadana son clave contra el delito de la extorsión y con la finalidad de fortalecer la prevención y la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), organizó el Primer Foro Estatal contra la Extorsión, realizado en el auditorio del Palacio de Justicia “José María Morelos”, en la capital michoacana.

Sobre el particular se informó que el encuentro reunió a representantes de la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quienes compartieron estrategias y mecanismos interinstitucionales para hacer frente a este delito que afecta a diversos sectores de la sociedad.

En su intervención, el subsecretario de Investigación Especializada, Israel Vega Rodríguez, destacó la relevancia de estos espacios de diálogo y capacitación, al señalar que “la coordinación entre instituciones y la participación ciudadana son clave para prevenir la extorsión y garantizar que cada denuncia reciba la atención que merece”.

Los especialistas abordaron temas relacionados con la prevención de la extorsión, la orientación en el proceso de denuncia ciudadana y la asistencia integral para las víctimas, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre la SSP, la FGE y la CEEAV para atender de manera integral este delito.

Con esta actividad, la Secretaría de Seguridad Pública reafirma su compromiso de impulsar acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad, justicia y la paz en Michoacán, en beneficio de todas y todos los michoacanos.