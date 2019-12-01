Operan al 100 por ciento las aulas rehabilitadas en el CAI del SEDIF

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Con el objetivo de mejorar las instalaciones educativas donde se atienden a las niñas y niños en situación de vulnerabilidad, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, visitó las instalaciones del Centro de Atención Infantil No. 1 (CAI), donde supervisó la entrega del nuevo mobiliario en las cinco aulas que fueron remodeladas y benefician directamente a cerca de 102 infantes.

Durante este evento, Herrera de Kuri mencionó que desde el año pasado se han estado ejecutando trabajos de mantenimiento, renovación de espacios y adquisición de mobiliario, con la finalidad de optimizar los espacios donde las y los niños estudian y se alimentan durante su periodo escolar.

“Me da mucho gusto ver que están felices y aprendiendo mucho, desde el 2025 ya cuentan con la rehabilitaron de estas cinco aulas que se encontraban sin uso ni ocupación infantil debido a su estado de deterioro, hoy tienen mejores espacios para estudiar y aprender nuevas cosas”, dijo.

Es importante recordar que se contó con el apoyo de la CMIC para la recuperación de las aulas que conforman el edificio número tres del CAI. En el recorrido estuvieron presentes el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro; el director de Rehabilitación y Asistencia Social del SEDIF, Francisco Reséndiz López; el director Administrativo del SEDIF, Francisco Cubillas García; y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil 1 y 2, Laura Paniagua García, entre otros invitados.